Elise Mertens naar kwartfinales dubbelspel WTA Miami

Elise Mertens heeft zich zondag samen met Storm Hunter voor de kwartfinales van het dubbelspel geplaatst op het Miami Open (8,8 miljoen dollar). In de tweede ronde had het Belgisch-Australische duo slechts in 1 uur en 8 minuten nodig voor een 6-3, 6-2 zege tegen de Roemeense Monica Niculescu en de Poolse Alicja Rosolska.