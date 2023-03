Gemiste kans voor Thomas Detry in Puntacana Championship

Thomas Detry, die na een sterke derde ronde in 65 slagen leek mee te strijden voor toernooiwinst in het Puntacana Championship (PGA Tour/3,8 miljoen dollar), heeft uiteindelijk met een achtste plaats vrede moeten nemen. Voor zijn vierde ronde in het Dominicaanse Punta Cana had de 30-jarige Brusselaar 72 slagen, par, nodig. Met een totaal van 275, dertien onder, strandde hij op zes slagen van de Engelse winnaar Matt Wallace.