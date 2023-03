Ophef na dood van paard op set van nieuwe ‘Lord of the Rings’-serie

Dierenrechtenorganisatie Peta heeft het gebruik van paarden in de nieuwe Lord of the Rings-serie sterk veroordeeld, nadat een paard op de set overleed. De organisatie vraagt om in de plaats CGI te gebruiken.

Het paard stierf op 21 maart na een hartfalen op de set van The Lord of the Rings: The Rings of Power. Dat bevestigt Amazon Studios zondag aan The Guardian. “We zijn diep bedroefd om te bevestigen dat een productiepaard is overleden”, klonk het. “Het incident vond plaats in de ochtend terwijl het paard werd getraind voorafgaand aan de repetities. De trainer was niet in kostuum en het filmen moest nog beginnen. Zowel een dierenarts als een vertegenwoordiger van de American Humane Association waren op dat moment aanwezig. De onafhankelijke lijkschouwing heeft bevestigd dat het paard stierf aan een hartstilstand.”

Er waren op die dag naar verluidt meer dan 30 paarden aanwezig. Peta liet na de bekendmaking van het nieuws weten dat het het gebruik van paarden op de set sterk veroordeeld. Ze spreken van de uitbuiting van dieren en roepen op om CGI te gebruiken in plaats van echte dieren. “Peta roept de makers van de show - en alle andere producenten - op om een nieuwe zoektocht aan te gaan zonder echte paarden te gebruiken.” (sgg)