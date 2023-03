Kate Ryan had geen tijd om dood van moeder te verwerken door haar carrière: “Dag erna moest ik een videoclip opnemen”

Katrien ‘Kate Ryan’ Verbeeck (42) verloor als twintiger haar moeder aan kanker. Nu ze zo oud is als haar moeder toen was, beseft ze pas hoe jong dat eigenlijk is, vertelt ze in Viva la feta. Bovendien had ze toen de kans niet om het verlies te verwerken door haar bloeiende carrière. “De dag erna moest ik een videoclip opnemen en ik heb dat moeten doen”, klinkt het. “Ik schaam me daarvoor.”