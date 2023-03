Advocaten mogen niet meer onbeperkt pleiten

Het arrest van 14 maart kwam er nadat een advocaat naar Cassatie was gestapt, omdat hij bij een zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent over de verlenging van de voorlopige hechtenis van een beschuldigde van de drie raadsheren “maar” tien minuten had gekregen om te pleiten.

Cassatie zag hierin geen probleem. Volgens het Hof kon de advocaat niet aantonen dat door de beperking van de pleitduur zijn recht op verdediging werd aangetast. Bovendien, zegt Cassatie, is er geen enkele wet of verdrag die een raadsman het recht geeft te pleiten zolang die dat zelf wil.

Advocaat.be, de vroegere Orde van Vlaamse Balies, noemt het arrest “zorgwekkend”. “In een rechtsstaat staan de rechten van verdediging centraal”, zegt woordvoerder Sofie Demeyer. “En Justitie moet een menselijk gelaat tonen. Dat is zeker het geval wanneer het gaat over de vrijheid van een persoon. Zo’n zaak afhaspelen, of zelfs maar die indruk geven, is niet het beeld dat Justitie van zichzelf mag geven.”