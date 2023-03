Vlaamse BBB wil in 2024 aan verkiezingen deelnemen: “Wij willen niet enkel de boeren een stem geven”

Na het succes van haar Facebookgroep werkt Tine Hermans met BoerBurgerBelangen aan een zelfstandige politieke partij. Het doel is om in 2024 in heel Vlaanderen op te komen. “Wij willen de mensen een stem geven in de politiek, niet enkel de boeren.”

In Nederland is de BoerBurgerBeweging bij de verkiezingen in één klap de grootste partij geworden, met boegbeeld Caroline van der Plas als nieuwe politieke ster. Tine Hermans, een boerendochter uit Merksplas, wil dat succes in Vlaanderen overdoen. Haar Facebookgroep lokte op korte tijd bijna 14.000 leden, dat moet nu tot een echte partij uitgroeien. “We zijn daarover met verschillende mensen aan het spreken”, zegt ze. “De bedoeling is in ieder geval bij de verkiezingen in 2024 in heel Vlaanderen op te komen.”

Caroline van der Plas, een nieuwe politieke ster in Nederland — © AFP

In De Zondag zegt CD&V-minister Jo Brouns nochtans: als het van mij afhangt, krijgt Tine Hermans een plaats op de CD&V-lijst.

“Wij hebben de keuze gemaakt om met een eigen partij verder te gaan, en dat zijn we nu aan het uitbouwen. We krijgen ook heel veel reacties, de interesse is groot. Niet enkel in de omgeving van Turnhout, ook in andere provincies.”

Wie zijn de andere mensen achter uw partij?

“We hebben nog maar anderhalve week geleden de beslissing genomen, geef ons dus nog wat tijd. Die mensen zullen zich op tijd en stond wel bekendmaken.”

In Nederland is de BBB ontstaan vanuit het protest tegen stikstofaanpak. Is dat jullie belangrijkste politieke thema?

“Het gaat veel verder. Mensen willen dat er op een andere manier aan politiek wordt gedaan, niet enkel de boeren. Zij hebben het gevoel dat de politiek hen niet ernstig neemt en niet eerlijk is tegenover hen. Dat willen we veranderen.”

Dat klinkt een beetje als Vlaams Belang. Bent u daarmee verwant?

“Wij willen niet polariseren, integendeel. We willen net verbinden en oplossingen zoeken, luisteren en de dialoog stimuleren. Die oplossingen liggen meestal in het centrum, niet bij een extreme partij als Vlaams Belang.”