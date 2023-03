Léopold diept kloof nog wat uit in hockeycompetitie

Op de zestiende speeldag in de hoogste nationale hockeyafdeling heeft leider Léopold de kloof met de eerste achtervolgers nog wat uitgediept. Het won met 2-4 bij Orée, terwijl Dragons vrede moest nemen met een 1-1 gelijkspel tegen Braxgata en Gantoise met 4-3 de boot inging bij Herakles.

Racing profiteerde met 2-7 winst in Leuven om dichter bij de top drie te sluipen. Dat deed ook Watducks, dat 2-3 ging winnen in Ukkel. Daring won het staartduel tegen rode lantaarn Old Club met 7-2.

Met nog zes speeldagen te gaan zijn alleen Léopold (43 ptn) en Dragons (37) zeker van een plaats in de play-offs. Voor de andere twee tickets komen Gantoise (32), Racing (31), Watducks (30) en ook Braxgata (26) en Herakles (25) nog in aanmerking. Orée (19), Daring en Leuven (10), Ukkel (9) en Old Club (6) zijn uitgeteld.