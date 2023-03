Adrien Rassenfosse en Daria Mityukova zijn Belgisch kampioen tafeltennis

Adrien Rassenfosse en Daria Mityukova hebben zich zondag in Knokke tot Belgisch kampioen tafeltennis gekroond. De 19-jarige Rassenfosse nam in de finale met 11-7, 8-11, 11-8, 11-3, 9-11 en 11-7 de maat van Florent Lambiet.

In de have finales won Rassenfosse met 11-7, 12-10, 7-11, 14-12 en 11-8 van Martin Allegro en was Lambiet met 11-5, 8-11, 6-11, 11-8, 11-9 en 11-8 net wat sterker dan Laurens Devos. Die laatste had een ronde eerder titelverdediger en vijfvoudig kampioen Cedric Nuytinck met 7-11, 11-9, 11-6, 7-11, 11-6 en 11-9 uitgeschakeld.

Bij de vrouwen gaf Mityulova in de finale de 15-jarige Lilou Massart met 12-10, 11-7, 6-11, 11-7 en 11-9 het nakijken. Mityukova plaatste zich voor de finale met 4-11, 9-11, 11-8, 11-4, 11-5, 11-7 winst tegen Margo De Graef. Massart hield Morane Guidon met 11-4, 10-12, 11-8, 12-10, 5-11, 7-1 en 11-9 uit de finale.

Voor Rassenfosse is het de eerste nationale titel, Mityukova was al Belgisch kampioene in 2013 en 2016.

Alegro en Lambiet wonnen het dubelspel in een finale tegen Devos en Florian Cnudde:10-2, 11-7, 11-5 en 11-0. Julie Hauwaert en Sara Devos vormden het beste vrouwenpaar. Ze versloegen Mityukova en Marie Maesen met 11-3, 11-9 en 11-8. In de finale van het gemengd dubbel versloegen zus en broer Lilou en Alessi Massart Sara Devos en Tom Closset met 11-7, 13-11 en 11-3.