Vincent Lambrecht wint jumping in Villers Vicomte

Vincent Lambrecht heeft zondag de Grand Prix van de tweesterrenjumping in het Franse Villers Vicomte gewonnen. De West-Vlaming ging in een barrage met maar liefst zeventien combinaties vijf Fransen vooraf. Voormalig vicewereldkampioen en de huidige nummer twaalf op de wereldranglijst Simon Delestre werd tweede. Vincent Lambrecht legde met Catwalk Harry zijn barrage af in 35.38, Delestre deed het met I Amelusina in 36.71.

Een sterke prestatie van Lambrecht, die vorige week in hetzelfde Villers Vicomte tweede werd in de GP. In februari verbleef Lambrecht met Catwalk Harry in Valencia en ook daar finishten ze de eerste week als tweede, waarna ze de tweede week de GP wonnen. In totaal boekte het duo dit jaar al vijf internationale overwinningen. Catwalk Harry is een 14-jarige ruin van Stephan Detry, voorzitter van de Belgische ruitersportfederatie KBRSF.