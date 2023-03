PODCAST CAFÉ KOERS. “Wout heeft geluisterd, we hebben hem gevraagd één keer te winnen voor de Ronde, geen twee keer”

Voorpret is dubbele pret. Na de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem is het likkebaardend uitkijken naar de Ronde van Vlaanderen. Wout van Aert diende in Harelbeke onze analist Dirk De Wolf van antwoord, maar daar is Dirk blij om. In Gent-Wevelgem schikte Van Aert zich weer naar ons orakel door de zege weg te schenken aan zijn ploegmakker Christophe Laporte. “We hadden Wout gevraagd om nog één keer te winnen voor de Ronde, geen twee keer hé.” Maar Wolfke is niet alleen gul in zijn analyses, hij liet Niels Verdijck en host Michaël ook de befaamde pannenkoeken van zijn Linda proeven. Niels heeft deze week nog een stevig soloritje voor de boeg: over de Oesterdam naar het tankstation om Mathieu van der Poel zijn magische winegums te bezorgen.