Vriend van Vlaamse vrouw (68) die dood werd aangetroffen in Koewacht: “Marleen had een gouden hart”

“Marleen had een gouden hart.” Dat zegt een familievriend van Marleen V.L. (64), de Vlaamse vrouw uit Oostende die vorige week dood werd teruggevonden in het Nederlandse plaatsje Koewacht. Het West-Vlaamse parket zegt dat dit weekend een 33-jarige verdachte is gearresteerd. “Ze wilde altijd voor iedereen goed doen. Dat is haar allicht fataal geworden.”