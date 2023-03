Vrouw verliest AirPods op vliegtuig, de tracker op haar iPhone brengt haar naar een onverwachte plaats

Een Amerikaanse vrouw vergat haar AirPods op het vliegtuig, maar kon daarna via haar iPhone de weg die haar draadloze ‘oortjes’ aflegden volgen. En die waren terechtgekomen op een plek die ze niet verwacht had. Uiteindelijk moest zelfs de politie tussenbeide komen.

Toen Alisabeth Hayden begin maart aan het uitstappen was nadat haar vliegtuig landde in San Francisco, realiseerde ze zich dat ze haar spijkerjas op haar stoel vergeten was. De steward vertelde haar dat ze niet mocht teruggaan, maar dat hij het haar zou brengen als ze op de tarmac stond. Dat deed hij ook en Hayden liep door zodat ze haar volgende vlucht naar Seattle zou halen. Maar eenmaal aan boord van dat volgende vliegtuig realiseerde ze dat haar AirPods niet meer in het borstzakje van de jas zaten.

“De zakken stonden open, en mijn AirPods waren weg”, vertelde ze aan CNN. Hayden gebruikte haar iPhone om na te gaan waar haar draadloze oortjes waren en die leken zich nog steeds in de luchthaven te bevinden. Maar ze bewogen wel. Hayden nam bijna non-stop screenshots en zag na een tijdje dat haar AirPods in een gedeelte van de luchthaven waren dat “United Cargo” heet, een plek waar passagiers normaal niet komen. Daarna bewogen ze naar terminal 2, terminal 3 en later de snelweg. Uiteindelijk kwamen ze terecht in residentiële wijk in San Mateo. Daar bleven ze drie dagen.

Hayden probeerde via alle mogelijke wegen in contact te komen met de persoon die haar AirPods zou kunnen hebben. Via de luchthaven, via United Cargo, via de lokale politie. Maar het draaide op niets uit. Uiteindelijk ondernam één detectieve van de lokale politie toch actie. Hij kon het adres in San Mateo linken aan een werknemer van een leverancier van United. De man werd verhoord, maar ontkende eerst. Toen hij geconfronteerd werd met de screenshots van Hayden, bekende hij toch.

Na een zoektocht van 12 dagen kreeg Hayden haar AirPods terug.