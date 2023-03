‘Halve Duitser’ Koen Casteels krijgt zijn vijfde interland bij Rode Duivels

In drie weken van derde naar eerste doelman. Door de lichte blessure van Thibaut Courtois en het definitief afhaken van Simon Mignolet speelt Koen Casteels dinsdag in Duitsland – zíjn Duitsland – na zestig selecties zijn vijfde interland.

Oefeninterlands, ze zijn niet aan Thibaut Courtois (30) besteed. In de aanloop naar het WK in Qatar was hij er in Koeweit tegen Egypte uiteraard nog bij. Voordien was het van oktober 2018 geleden dat hij nog een vriendschappelijk duel bij de Rode Duivels speelde. Enigszins begrijpelijk. Door zijn drukke programma en onmisbare status bij Real Madrid haakt hij bij de minste hinder af. Zo ook voor het oefenduel in Keulen tegen Duitsland. Lichte hinder aan de adductoren, de groep spieren die het bovenbeen verbinden met de heup.

Tot voor enkele weken was Simon Mignolet (35) de vaste vervanger van Courtois. Sinds het afhaken van de Club-doelman is dat Koen Casteels (30), precies zes weken jonger dan Courtois. Het verhaal is bekend: Casteels werd in de jeugd van RC Genk altijd boven Courtois verkozen, maar was geblesseerd toen er een vacature kwam in het doel bij de hoofdmacht van de Limburgse club. Courtois greep zijn kans en ontpopt zich nu al twaalf jaar tot beste Belgische doelman.

© BELGA

Door de keuze voor Courtois in het Genkse doel in 2011 koos de toen 19-jarige Casteels voor Hoffenheim in Duitsland en twaalf jaar later speelt de Kempenaar er na een korte omzwerving bij Werder Bremen nu al zijn achtste seizoen bij VfL Wolfsburg en is er aanvoerder. De voorbije week trainde Casteels overigens met een masker. Dat was zondag niet meer het geval. Matz Sels promoveert tot nummer twee, Thomas Kaminski is nu derde doelman.

23 anderen paraat

In vergelijking met Zweden is Courtois de enige afwezige in de zodoende tot 23 Rode Duivels gereduceerde kern. Alle 23 geselecteerden trainden zondagnamiddag in de lichte regen mee. De videosessie en de opwarming in de gym duurden deze keer 55 minuten. Maandagochtend trainen de Duivels nog om 10.30 uur in Tubeke. Daarna lunchen ze en om 14.30 uur met de bus vertrekken ze naar Keulen, waar de Duivels omstreeks 17 uur aankomen. De wedstrijd wordt dinsdag om 20.45 uur in het RheinEnergieStadion gespeeld.

© ddp/Stella Pictures

De Duitse bondscoach Hansi Flick riep alvast niet zijn sterkste kern bij elkaar. Slechts drie spelers van Bayern München zijn erbij. Flick is bezig met wat nieuwigheden uit te proberen. Ook in Duitsland is een generatiewissel aan de gang.

Het is nu uitkijken hoe Domenico Tedesco het tegen Duitsland zal aanpakken. Verwacht wordt dat in dit oefenduel de geselecteerden die tegen Zweden niet in actie kwamen speelgelegenheid krijgen. Of Debast, Meunier, Praet, De Ketelaere en Lavia ook aan de aftrap verschijnen, is twijfelachtig. Zo’n vriendschappelijk duel tegen een topland in transitie is de perfecte gelegenheid om nog een en ander uit te proberen.