Dit zijn de rapportcijfers voor Remco Evenepoel en Primoz Roglic na Giro-examen: “Hij gaat vliegen in Italië”

De Ronde van Catalonië werd één groot spektakelduel tussen Primoz Roglic (33) en Remco Evenepoel (23). Elk twee ritzeges, en één en twee in het klassement. Maar wie staat er op dit moment het best voor in functie van de Giro? Klaas Lodewijck (ploegleider Soudal-Quick-Step) en Merijn Zeeman (sportief directeur Jumbo-Visma) analyseren wat nodig is om op 28 mei in het roze te staan. En wij maken de conclusies. Wat nu al duidelijk is: het wordt drie weken smullen.