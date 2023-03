Courtois geeft Genkse MMA-er tips voor titelkamp: “Thibaut vroeg of ik kon afspreken”

Rode Duivel Thibaut Courtois bracht zaterdagavond, na zijn terugkeer uit Zweden, een bezoek aan MMA-atleet Artur Szczepaniak (26). Geen toeval, want de Genkenaar werkt samen met het managementbureau Artist Amplifier, waar Courtois mede-eigenaar van is.

“Thibaut belde mij zaterdag of ik tijd had om even af te spreken”, vertelt de goedlachse Szczepaniak. Hij volgt mijn carrière een beetje en wou eens polsen naar mijn volgende titelkamp. “Rond 19 uur hebben we op het kantoor van AA een babbeltje geslaan en truitjes uitgewisseld. Normaal zou ik hem al eerder ontmoet hebben in Madrid, maar die afspraak kon helaas niet doorgaan.”

Szczepaniak (9-1-0) neemt het op 22 april in Polen op tegen de ongeslagen Adrian Bartosinki (13-0-0). Inzet is de wereldtitel bij de weltergewichten onder de vlag van KSW, na UFC, One en Bellator één van de grootste MMA-organisaties ter wereld. Szczepaniak: “Wij hebben even gebabbeld over de die wedstrijd, Thibaut toonde echt interesse. Maar ik zal het toch moeten doen in de ring in april”, grijnst Szczepaniak.