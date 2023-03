Opnieuw tranen in ‘Boer zkt vrouw’, maar deze keer bij andere boer

De rust is teruggekeerd op de boerderij van hoefsmid Raphaël (26) in ‘Boer zkt vrouw’. Nadat vorige week twee van zijn drie dames opstapten, genoot hij nu van de rust met Jasha (26). Maar het drama is niet voorbij: deze keer vloeiden er tranen bij een andere boer.

Na de exit van Katrijn en Jolyn bracht boer Raphaël de nacht meteen door met Jasha. “Het voelde vertrouwd om samen met haar te slapen”, zei hij zondagavond. “Ik ben helemaal relaxed en zelfs gelukkiger dan hiervoor. Gevoelens zijn er nog niet, maar we zitten in een positieve vibe.” Jasha sloot zich daarbij aan. “Ik ben nog niet tot over mijn oren verliefd, dat duurt altijd even bij mij. Maar de gevoelens beginnen te komen.”

Toch vielen er opnieuw tranen in Boer zkt vrouw. Frambozenboer Kevin liet zich niet van zijn zachtste kant zien. Eerst nam hij de onzekere Elke apart, die worstelt met zich open te stellen. Toen ze begon te huilen, merkte Kevin bruusk op dat hij “niet tegen blèters kan”. Nadien stak hij Elke wel een hart onder de riem.

Minder subtiel ging het bij Jana, die Kevin te ondoorgrondelijk vindt. Jana reageerde verbaasd, en weende ook. “Ik hou van oprechtheid”, aldus Kevin. “Stel dat ik met jou op romantische trip ga en je steekt een mes in mijn rug, dan weet ik je te vinden.” Om zich dan snel te herpakken. “Dat is geen bedreiging, maar ik zou het jammer vinden.” Desondanks voelde Jana “een klik”.

De tumult lijkt nog niet voorbij. De vooruitblik op de volgende aflevering verraadde al dat het keuzemoment van Kevin verrassend zal zijn, en dat er bij koeienboer Stef een deelneemster voor dag en dauw vertrekt.

