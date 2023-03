Ronald Koeman hoopt op monsterscore tegen Gibraltar om kritiek bij rentree als bondscoach van Nederland te doen verstommen

“Van minuut 1 tot minuut 97 zullen we alles moeten doen om zo veel mogelijk doelpunten te maken.” Dat zei Koeman zondagmiddag op een persmoment voor de EK-kwalificatiematch tegen Gibraltar. Het moge duidelijk zijn: na de 4-0-nederlaag in Frankrijk van vrijdag moet de nummer 200 van de FIFA-wereldranking maandagavond het kind van de rekening worden. “Het ideale team om nu te treffen”, noemt onze zusterkrant De Telegraaf de komende tegenstander van Oranje, waarna het meteen de laatste monsterscores van Nederland in herinnering brengt.

Na de afgang in Parijs kunnen de Nederlanders wel wat vertrouwen gebruiken. “Het is er stevig aan toegegaan. Direct na de wedstrijd, maar ook bij het reflecteren de dag erna”, vertelde verdediger Nathan Aké. Koeman noemde het “absurd hoe de eerste en de derde goal vallen. Het was een zeer zwakke teamprestatie en daar voel ik me ook verantwoordelijk voor.”

Verbruggen in de basis?

Koeman, die wel flink wat spelers zag uitvallen door blessure of ziekte, werd in de Nederlandse pers al meteen onder vuur genomen voor de valse start van de EK-kwalificatiecampagne. Enkele spelerskeuzes, zoals het verkiezen van Ajacied Kenneth Taylor boven Feyenoorder Mats Wieffer, maar ook de terugkeer naar de typisch Nederlandse viermansverdediging worden hem aangewreven. Bij onze noorderburen klinkt het al dat “Frankrijk aantoonde waarom Louis van Gaal op het WK met een vijfmansverdediging speelde”.

Voor de partij tegen Gibraltar kan Koeman wel weer beroep doen op de tegen Frankrijk geschorste Denzel Dumfries (Inter). Cody Gakpo (Liverpool), Mathijs de Ligt (Bayern München) en Anderlecht-doelman Bart Verbruggen zijn er ook weer bij nadat ze de selectie donderdag hebben moeten verlaten met buikgriep. Het is vooral uitkijken of Koeman de 20-jarige Verbruggen durft te laten debuteren bij Oranje. Tegen Frankrijk zag Jasper Cillessen er niet te best uit in het Nederlandse doel: hij ging stevig in de fout bij het tweede Franse doelpunt.