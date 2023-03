Netanyahu ontslaat Israëlische minister van Defensie

“Premier Benjamin Netanyahu heeft besloten minister van Defensie Yoav Gallant uit zijn functie te ontheffen”, aldus het kabinet van de premier zondag. Gallant had een dag eerder in een tv-toespraak gezegd dat hij vindt dat de regering een zeer omstreden plan om het rechtssysteem van het land te herzien moet uitstellen. Dat plan zorgt volgens de minister een breuk in de samenleving en ondermijnt de nationale veiligheid in een tijd van “ongekende veiligheidsuitdagingen”.

Tegenstanders van het plan zeggen dat het de democratische controlemechanismes van Israël verzwakt en de economie schaadt, terwijl de regering zegt dat de gerechtelijke tak eenzijdig te veel macht heeft overgenomen en moet worden ingeperkt.

Yoav Gallant — © EPA-EFE

(sgg)