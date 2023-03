Opletten voor de spits-zonder-tand: Niclas Füllkrug moet voor doelpunten zorgen bij Duitsland

Wie naar de website van ZDF surft, kan er dezer dagen Der Füllkrug Song beluisteren. Met daarin onder meer volgende complimenterende zinnen: Endlich ne echte Neun (eindelijk een echte negen) en Unser bester Törjager (onze beste doelpuntenmachine).

Ook de Rode Duivels zijn op hun hoede voor Werder Bremen-spits Niclas Füllkrug, topschutter van de Bundesliga met vijftien goals en in de 2-0-zege van Duitsland tegen Peru twee keer trefzeker. “Ik ken hem van in Duitsland”, aldus Sebastiaan Bornauw. “Hij is een killer in de zestien.”

Dat blijkt bij de Duitse nationale ploeg. Tegen Peru maakte Füllkrug zijn vierde en zijn vijfde doelpunt in vijf interlands – hij evenaarde zo het record van Sandro Wagner uit 2017. Het was pas de eerste basisplaats voor Füllkrug, maar hij bedankte dus voor het vertrouwen van Hansi Flick. De bondscoach was achteraf vol lof voor zijn aanvaller. “Niclas is speciaal, zit vol zelfvertrouwen en bezorgt zijn ploegmaats een goede energie”, klonk het onder meer. En als er nu iets is wat de Duitsers wel konden gebruiken na dat ontgoochelende WK…

Toni Kroos vergeleek Füllkrug al met Miroslav Klose en Mario Gomez – niet de meest stijlrijke aanvallers, maar wel jongens die altijd en overal scoren. Dat heet dan ook de grootste sterkte van Füllkrug te zijn. Alleen heeft het wel eventjes geduurd voor die kwaliteit te zien was.

Pas vorig seizoen is Füllkrug écht ontploft, en dat dan nog in de tweede Bundesliga. Toen had hij met negentien treffers een groot aandeel in de promotie, nu bevestigt hij dus op het allerhoogste niveau. Nochtans kwam hij al veel eerder aan de oppervlakte – hij speelde nog aan de zijde van De Bruyne bij Bremen –, maar na verschillende blessures moest hij terugzakken naar Nürnberg en Hannover. Het was daar dat Werder hem opnieuw oppikte en die transfer werd dus een voltreffer: Füllkrug is er een publiekslieveling.

In bloot bovenlijf tussen de fans

Eerlijk is eerlijk: dat is veeleer een gevolg van zijn imago dan van zijn prestaties. Füllkrug is een man van het volk – hij stond al eens in bloot bovenlijf tussen de supporters en lust af en toe een biertje. Maar niet alleen qua daden, ook qua looks lijkt Füllkrug in het niks op een afgelikte en goedbetaalde profvoetballer. Zijn bijnaam is Lücke, Duits voor ‘gat’, omdat hij vooraan zijn gebit een tand mist. Toen de speler klein was, maakten de artsen bewust ruimte voor een implantaat, maar hij heeft die behandeling nooit laten afronden. “Simpelweg omdat de mensen er positief over waren dat ik authentiek bleef.”

De vraag werpt zich stilaan op of Füllkrug de eerste keuze voorin bij Duitsland zal worden. De fans zouden het graag zien gebeuren, ook analisten zijn het idee genegen. “Hansi is niet blind. Hij weet ook wel dat déze Füllkrug een slimme keuze zou zijn”, vindt Lothar Matthäus.

Tegen België wordt Füllkrug in elk geval aan de aftrap verwacht. Domenico Tedesco – een coach die de Bundesliga als zijn broekzak kent – beseft het gevaar. Vijf goals in vijf interlands mogen er geen zes (of meer) in zes worden. Maar om dat te vermijden, zullen de Belgen wel een tandje moeten bijsteken.