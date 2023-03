“Winterbuien brengen sneeuw of korrelhagel met zich mee, maar tussendoor ook ruimte voor de zon”

Vandaag mogen we vanuit het noordwesten de eerste winterse buien verwachten. Deze kunnen korrelhagel of smeltende sneeuw met zich meebrengen.

Het blijft vervolgens tot de avond licht wisselvallig met verspreid over Limburg een aantal voorjaarsbuien van regen, smeltende sneeuw of hagel. Tussendoor komt er ook wel ruimte voor de zon en kunnen we genieten van de prachtige buienwolken om ons heen.

De temperatuur blijft aan de bescheiden kant met maxima rond 7°C. Tijdens een stevige bui kunnen daar tijdelijk een aantal graden vanaf gaan.

In de nacht naar dinsdag gaat het op de meeste plaatsen in Limburg enkele graden vriezen. Het wordt dan ook opletten voor rijm- of ijsplekken.

Lees hier de weersverwachting voor de komende dagen.