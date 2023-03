Nog geen akkoord in zicht bij begrotingscontrole: maandag gaan ze onder spanning verder

Bij de begrotingscontrole is het tot een clash gekomen tussen premier De Croo en PS over de minimumpensioenen. De gesprekken gaan in principe maandag verder.

Zondagavond zit premier De Croo na een weekend onderhandelen nog steeds samen met zijn vicepremiers voor de begrotingscontrole. Het ziet er niet naar uit dat ze tot de finish zullen doorgaan. In principe gaan de gesprekken maandag voort.

De voorspelde clash tussen De Croo en PS is er zaterdag al gekomen. De premier wil deze controle aangrijpen om het begrotingstekort al sneller te verlagen en vraagt extra inspanningen aan de coalitiepartners. De grootste partij, PS, had daartegen op voorhand al haar veto gesteld. De discussie gaat vooral over de begroting van 2024.

Zaterdag legde De Croo een tabel op tafel met besparingen, onder meer het voorstel om de verhoging van de minimumpensioenen terug te schroeven. Dat minimum is verhoogd tot 1.500 euro, maar dat bedrag is door de inflatie en de indexering intussen meer dan 1.600 euro geworden. Daarom stelt De Croo voor de vierde en laatste fase van die verhoging, die in 2024 is voorzien, over te slaan. Dat had hij in december ook al eens op tafel gelegd, en toen kwam hij zwaar in aanvaring met PS-voorzitter Paul Magnette. Ook minimumuitkeringen voor onder meer mensen met een handicap zijn daaraan gekoppeld.

Desondanks zijn de gesprekken zondag voortgezet, maar veel vooruitgang zat daar volgens meerdere regeringsbronnen niet in. PS herinnerde ook aan het regeerakkoord, waarin staat dat bij extra begrotingsinspanningen een derde van besparingen moet komen, een derde van extra belastingen en een derde van ‘overige’.

Die extra belastingen zijn voor Open Vld en MR taboe. Ook CD&V-voorzitter Sammy Mahdi waarschuwde dit weekend dat dit voor hem niet het juiste pad is. “Het is niet de bedoeling dat we de fiscale hervorming nu gaan leegplukken met extra belastingen”, zei hij zondag op VTM. Zijn vicepremier Vincent Van Peteghem wil tegen eind april met een fiscale hervorming naar buiten komen.

