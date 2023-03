Cambridge wint 168e Boat Race op de Theems

Voor de roeiers van Cambridge is het de vierde zege op vijf edities. Vorig jaar doorbrak Oxford hun reeks. Cambridge is ook leider in het roeitreffen. Sinds de eerste editie in 1829 won het de 6,8 kilometer lange race tussen Putney en Mortlake 86 keer en Oxford 81 keer. In 1877 was het verschil te klein om een winnaar aan te duiden.

Bij de vrouwen ging de zege voor de zesde keer op rij naar Cambridge. Na 77 edities leiden zij met 47-30.