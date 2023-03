BNXT LEAGUE. Vlotte zege van flitsend FilouOostende in duel der kampioenen

Tyree en Bleijenbergh vuurden vroeg in deze topper elk een bom af: 6-2. Den Bosch reageerde kordaat via Naar en van der Mars: 8-12. Een superverre bom van Troisfontaines op de buzzer zorgde voor 20-16-cijfers na het initiële kwart.

Met een driepunter uit de rechterhoek opende Barcello het tweede kwart. Een vrijworp van Buysschaert leidde naar 24-16 en een time-out van de Nederlanders. Zij hadden immers een 11-0 geïncasseerd. Troisfontaines dikte aan tot 26-16. Zowaar een 13-0 in Oostends voordeel. Toen de Nederlanders tot 32-29 genaderd waren, schonken Tyree en Gillet met bommen hun team nieuwe zuurstof: 40-29. Thomas dunkte de 40-31-ruststand op het bord. Bij Oostende kwam de meeste productie toen van Tyree (10), Troisfontaines (8) en Gillet (6).

Het verschil bleef het hele derde bedrijf ongeveer op gelijke hoogte. Na 52-41 reageerde Den Bosch wel tot 52-46. Na het halfuur (54-46) voegde Troisfontaines meteen een and one aan de score toe: 57-46. Op assist van Tyree dikte Buysschaert aan tot 59-46. Met knappe korven van Troisfontaines en Tyree diepten de Oostendenaars het verschil tot 66-49 uit. Nog 6’30” op de klok. Een tweepunter van Djordjevic en een and one van Jovanovic resulteerden in de twintiger: 71-51. Dat gaven de Oostendenaars niet meer uit handen. Met 17 punten, 6 rebounds en 2 assists haalde Troisfontaines, die bij 77-55 een applausvervanging kreeg, de beste computerevaluatie. Jovanovic (14 punten en 9 rebiounds) drukte eveneens een stevige stempel op deze overwinning.