BetFirst BNXT League: vijf op vijf voor Belgische ploegen in Elite Silver

In de Elite Silver kenden de Belgische ploegen een succesvol weekend tegen de Nederlandse tegenstanders. Leuven Bears, Bergen, Brussels, Okapi Aalst en Luik hielden de winst in eigen midden.

Luik zegevierde met 79-61 van het Yoast United Nijmegen van de Belgische coach Paul Vervaeck, Okapi Aalst pakte in het Forum met een demonstratie uit en won met 105-81 van Den Helder Suns, Leuven Bears won na een spannende partij met 69-62 van Feyenoord Rotterdam, Bergen met 79-74 van Basket Academie Limburg uit Weert en Brussels tenslotte de clash van de hoofdsteden met 85-81 versus Amsterdam. Dinsdag vat de vierde speeldag in Elite Silver aan. Drie Belgische ploegen, Leuven, Bears, Bergen en Okapi Aalst, staan op de eerste plaats. Luik telt slechts één puntje minder. Dit viertal is met drie op drie in Elite Silver tevens ongeslagen. De beste Belgische ploeg van Elite Silver grijpt het laatste ticket voor de play-offs en komt in de kwartfinale tegen de Belgische nummer drie van Elite Gold uit.

Brussels-Apollo Amsterdam 85-81Kwarts: 22-28, 25-20, 2311, 16-22Brussels: Deroover 13, Laster 20, Tshibangu 11, Ekamba 10, Kohajda 2, Proleta 5, Llorente 8, Airington 17Apollo Amsterdam: J. Poels 0, Sicking 18, Bertotti 12, S. Poels 17, Kayhan 5, Kumelis 19, Abrams 2, Bah 8

Okapi Aalst-Den Helder Suns 105-81Kwarts: 29-21, 28-13, 28-17, 20-30Okapi Aalst: Schauvlieger 9, Ledegen 16, Marchant 14, Price 42, Walker 9, Maras 10, Vermoesen 5Den Helder Suns: Gorissen 2, Van der Heiden 3, Van Oostrum 14, Biss 22, Koelher 5, Thran 9, Halman 6, Huurman 10, Lutterman 10

Leuven Bears-Feyenoord Rotterdam 69-62Kwarts: 22-18, 12-12, 13-13, 22-19Leuven Bears: Fulkerson 8, Vanderhaegen 5, McGlynn 16, Pritzl 17, Allen 23, Snyers 0, T. Nunes 0, Bucumi 0, Stilmant 0Feyenoord Rotterdam: Diggs 14 Devine 9, De Vreede 8, Bieshaar 11, Vijber 2, Reynolds 12, Sow 4, van der List 2

Luik-Yoast United Nijmegen 79-67Kwarts: 20-17, 29-13, 13-9, 17-28Luik: Rodriguez 2, John Jr. 17, Lemaire 11, Hagins 17, Tumba 0, Noterman 5, Dragan 6, Cambo 9, Bogaerts 10, Van Den Eynde 2Yoast United: Cole 33, Casero 13, Levi 4, Lacis 3, Nossek 8, Johnson 4, Schilder 0, Van Schaik 2

Bergen-Basket Academie Limburg 79-74Kwarts: 25-16, 14-20, 20-27, 20-11Bergen: Braxton 19, Mortant 0, Gavrilovic 19, Zubac 14, Neri 2, Harris 8, Depuydt 7, Mintogo 7, Thielemans 1, Legrand 2Basketbal Academie Limburg: Brathwaite 8, Wilson 17, Miller 9, Masnic 8, Tholel 8, Botuli 16, Brankovic 8, Hintzbergen 0, Strojil 0