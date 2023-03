In 4A schoten Zonhoven B (7-1 tegen Bokrijk) en Zelem (0-6 bij Juve B) met scherp, in 4B eindigde de titelclash tussen Borgloon en Moelingen onbeslist, in 4C boekte Eksel B een veertiende zege op rij en in 4D hield Rekem (ex-)leider Opglabbeek B in bedwang. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)