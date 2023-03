Van malaise naar de prijs van de sympathie: hoe Lotto-Dstny weer opleeft in de klassiekers

Vorig jaar waren ze nergens te bekennen tijdens de voorjaarsklassiekers, maar het ene jaar is het andere jaar niet. De druk is van hun schouders afgegleden – geen punten sprokkelen voor het behoud in de World Tour - dus wordt er bevrijd gekoerst. Met vijf overwinningen en tal van top 10-plaatsen in de Vlaamse klassiekers speelt Lotto-Dstny weer mee met de grote spelers.

Frederik Frison werd vierde, Florian Vermeersch reed zich heel de dag in de kijker ondanks veel mechanische pech en Caleb Ewan was de enige man die op de Kemmelberg in de buurt bleef van Wout van Aert en Christophe Laporte. In de langgerekte douche van 260 kilometer was Lotto-Dstny zeker een ploeg met lichtpuntjes. De gure weersomstandigheden veranderde niks aan de goesting van het team om de koers te kleuren. Er zit weer muziek in het verhaal van Lotto-Dsnty.

“Na de derde keer Kemmelberg was het een beetje pokeren en gokken wie zou weggeraken. Ik ben blij dat ik Frederik mee kreeg. Maar jammer genoeg rijd ik geen top 10”, stak Florian Vermeersch van wal. “Ik ben tevreden over mijn koers, maar de pech mag eens stoppen.” De 24-jarige renner was opnieuw de absolute pechvogel van de dag, wat ook al in de E3 Saxo Classic het geval was. Een geblokkeerd versnellingsapparaat bracht hem bijna ten val en hij moest tweemaal van fiets wisselen. Hij werd uiteindelijk zeventiende, iets wat hem vertrouwen geeft. “Het is een bevestiging van mijn goede benen, maar het mag eens een resultaat opleveren. Vandaag was ik dichtbij een mooie uitslag, dus laat ons hopen dat ik dat volgende week kan verderzetten.”

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Blik op de Ronde

Ploegmakker Frederik Frison, bekend als de beste imitator van het peloton, wist in de laatste kilometers nog weg te glippen met Mads Pedersen, Mikkel Bjerg en Sep Vanmarcke. Die laatste klopte hem uiteindelijk in de sprint om de derde plaats. “Vierde is misschien zuur omdat ik net niet op het podium sta, maar twee keer vierde, daar mag ik niet over klagen”, vertelde Frison - ook al in Brugge-De Panne net naast het podium - met een brede glimlach. “Ik ben geen afwerker, maar twee keer een top vijf-plaats in een klassieker, dat zijn mooie resultaten.”

© BELGA

Mag hij dan stiekem dromen van een gelijkaardig resultaat in de Ronde van Vlaanderen? “Ik vind dat je altijd ambitie moet hebben en tonen. Het is de Ronde, dat is een kinderdroom. Je moet daar altijd goed presteren en misschien zit dat er nu wel in met deze topvorm. We gaan er zeker het beste van maken”, aldus Frison. Tenslotte wordt er in Vlaanderens mooiste nog slechter weer voorspeld. “Dat is iets dat meteen een lach op mijn gezicht tovert. Ik kon altijd al goed tegen zulk guur weer, dus ik hou er wel een beetje van.”

De mechanische pech sloeg meermaals toe in het kamp van Lotto-Dstny, maar dat kreeg hen niet klein. De Belgische ploeg toonde zich opnieuw gretig in de finale. “We drukken wel elke koers onze stempel. Dat is plezant koersen. Heel anders dan wanneer je elke keer aan de start staat met de druk dat je iets moet tonen. Ik denk dat we nu al elke koers hebben bewezen dat Lotto in de finale aanwezig is”, verklaart Frison de sleutel tot het huidige succes van Lotto-Dstny.

En zo bombardeerden ze zich, na enkele jaren in de malaise, opeens tot de meeste sympathieke ploeg van het peloton.