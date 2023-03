Olivier Rojas verlengt zijn indoortitel in Alken

Het tapijt van Tenniscentrum Alken ligt Rojas wel. “Ik won er al een vijfsterrentoernooi en vorig jaar het Vlaams indoorkampioenschap. Al is dat geen garantie voor succes. Op het snelle tapijt zijn het altijd moeilijke wedstrijden, maar ik ben een vechter. In mijn halve finale tegen Andre Megrabian moest ik bijvoorbeeld een 5-2 achterstand wegwerken.” Tegen de ervaren Benjamin D’Hoe won Rojas de finale met 6-3 en 6-2.

Rojas was eerste reekshoofd in Alken. “Dat zorgt voor druk, maar in eigen land speel ik meer ontspannen. In het buitenland presteer ik doorgaans minder omdat de druk daar veel hoger is. Als je verliest kan je meteen inpakken en het kost allemaal veel geld. Dat speelt in je achterhoofd mee. Je kan daar ook minder trainen en je bent vaak alleen. Als ik in België verlies, ga ik weer naar huis en slaap ik in mijn eigen bed. Mentaal is dat een groot verschil. Toch blijf ik de Belgische sterrentoernooien combineren met internationale toernooien. Trainen doe ik in Tenkie Park en interclub speel ik dit jaar bij KTC Diest. Die indoortitel staat mooi op mijn palmares en levert mij ook heel wat punten op. Mooi meegenomen.”

Bij de dames waren de Limburgers minder succesrijk. Yana Meermans werd in de halve finale als laatste uitgeschakeld door Zara De Schutter die haar titel niet kon verlengen. Zij verloor de finale van Emily Casteleyn.