In 3A boekte leider Kortessem een verpletterende zege (7-0 tegen Herk Sport), in 3B verkleint Kattenbos de kloof op leider Turkse FC tot zes punten en in 3C wordt het stilaan druk in de gevarenzone. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)