Union ziet Victor Boniface na één seizoen alweer vertrekken (maar rekent wel op de jackpot)

Het hoeft niet te verbazen dat Victor Boniface zich in de kijker van de grootste Europese clubs gespeeld heeft. Vooral in de Europa League was hij indrukwekkend: hij scoorde al vijf keer en was in de 1/8ste finales tegen Union Berlin onhoudbaar. Het leverde de Nigeriaan de bijnaam Mister Europe op, maar ook in de Belgische competitie doet hij het prima: zeven goals en vijf assists.

Los van zijn doelpunten heeft Boniface ook gewoon een aantrekkelijk profiel. Hij is jong, sterk, snel en goed met de voeten. Iedere club droomt wel van zo een aanvaller.

Dat merkt Union ook aan de clubs die de laatste tijd consequent een scoutingsaanvraag indienen om Boniface live aan het werk te zien. Volgens onze info zijn de Italiaanse grootmachten AC Milan, Lazio en Napoli vaste klanten op de tribune van het Dudenpark. Ook Engelse en Franse clubs hebben Boniface op de radar staan, net als Union Berlin – de Duitsers weten tot wat de Afrikaan in staat is.

Boniface heeft bij Union nog een contract tot en met 2026, maar de club beseft dat hij onhoudbaar is als er zo veel interesse is. Bij het nummer twee in de Jupiler Pro League is men dan ook geneigd mee te werken, op voorwaarde dat de cijfers kloppen. Union wil zijn uitgaande transferrecord verbreken. Dat staat nu nog op naam van Deniz Undav – Brighton betaalde vorig jaar zeven miljoen euro voor de Duitser –, maar dat bedrag moet nu overtroffen worden. En niet een klein beetje: Union mikt volgens makelaarsbronnen op minstens tien miljoen euro.

Zoveelste ruwe parel

De carrière van Boniface gaat pijlsnel omhoog. Union kocht hem vorige zomer voor twee miljoen euro bij Bodø/Glimt – nooit betaalde het meer voor een speler –, maar mag nu al hopen op een veelvoud. Het blijft straf hoe Union keer op keer die ruwe parels weet te vinden. Voor Boniface zelf zou een transfer een mooie beloning zijn voor zijn doorzettingsvermogen. Hij dacht na twee zware knieblessures aan stoppen, maar beet door en is nu één van de sensaties van de Europa League.

Als Boniface vertrekt – en daar heeft het alle schijn van –, dan wil hij dat doen door de grote poort. Hij sprak eerder zijn ambities uit om de titel te pakken en/of de Europa League te winnen.