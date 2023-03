Josef Fritzl, die zijn dochter 24 jaar vasthield in een kelder, heeft een boek geschreven: “Ik ben eigenlijk toch een goede mens”

De Oostenrijker Josef Fritzl, die in Amstetten zijn dochter Elisabeth 24 jaar vasthield in een kelder en zeven kinderen bij haar verwekte, heeft een boek geschreven in de gevangenis. Dat schrijven Oostenrijkse en Duitse tabloids.

Die Abgründe des Josef F. Zo heet het boek van de tot levenslang veroordeelde Oostenrijker. De man zou vorige zomer een brief geschreven hebben naar advocate Astrid Wagner. Zij ging hem tientallen keren bezoeken en schreef zijn gedachten neer.

“In werkelijkheid ben ik toch een goed mens”, schrijft Fritzl bijvoorbeeld. Hij ziet zichzelf als een “verantwoordelijke” familieman en spreekt over zijn “enorme professionele succes” in het verleden. Hij begrijpt niet waarom zijn vrouw alle contact verbroken heeft, maar schept ook op over “tientallen seksuele affaires tijdens zakenreizen”. Die affaires zouden volgens de man ook tot meerdere kinderen geleid hebben. “Ik heb kinderen met verschillende Indiase vrouwen.”

Wanneer het gaat over zijn arrestatie in 2008 is er vooral sprake van zelfmedelijden. “Ik was helemaal alleen met mijn gedachten. Er was niemand die ik in vertrouwen kon nemen.” Hij zou vaak gedacht hebben aan wat er met hem zou gebeuren als hij zou vertellen wat er gaande was. “Hij bevestigde dat hij zijn misdaden ten zeerste betreurde, om daarna alles onmiddellijk te verdoezelen. Hij vervaagt de donkere kanten in zichzelf”, zegt de advocate na de ontmoetingen.

De 87-jarige man benadrukt dat hij lichamelijk en fysiek volledig in orde is. Geruchten over dementie en hartproblemen “zijn gewoon niet waar”. “Mijn gezondheid is zeer goed.”

Het Fritzl-huis in Amstetten. — © AFP

In de gevangenis is hij momenteel wel op pensioen. Vroeger was hij nog conciërge, maar nu niet meer. Wandelingen op de binnenplaats mijdt hij ook “omdat er gevangenen zijn die gewoon wachten om me in elkaar te slaan”. Fritzl wil zich echter niet “op hetzelfde niveau plaatsen als de meeste van mijn collega’s in de gevangenis. Velen van hen hebben gruwelijke moorden gepleegd. En daar heb ik geen begrip voor.”

De man wil ook zo snel mogelijk overgeplaatst worden naar het reguliere gevangeniswezen, zodat hij een verzoek om vrijlating kan indienen. “Want natuurlijk wil ik de laatste jaren van mijn leven in vrijheid doorbrengen.” Indien hem dat zou lukken, wil hij opnieuw verhuizen naar Amstetten.

(sgg)