Gerben Thijssen komt te laat in La Roue Tourangelle, Ben Healy verzilvert goede vorm in GP Industria & Artigianato

Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) is zondag als tweede geëindigd in La Roue Tourangelle, een Franse eendagskoers van het UCI-niveau 1.1. In een groepssprint kwam hij te laat om Iers kampioen Rory Townsend (Bolton Equities) nog te remonteren.

In een wedstrijd van 202 kilometer rondom aankomstplaats Tours toonde Intermarché-Circus-Wanty dat het vertrouwen had in man in vorm Gerben Thijssen. De Belgische ploeg hielp mee het gat dichtrijden op een vlucht van vier renners (met daarbij onder meer de Belg Tuur Dens) en daarna op een solo van de Fransman Thibault Guernalec.

Aan het eind kon Thijssen dat werk niet afmaken, want in de technische aanloop naar de sprint speelde hij het wiel van zijn sprinttrein kwijt. Vanuit verloren positie raapte Thijssen nog iedereen voor zich op, buiten de 27-jarige Townsend. De Fransman Pierre Barbier werd derde, Timothy Dupont zesde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Healy verzilvert goede vorm

De Ier Ben Healy (EF Education-EasyPost) heeft zondag de GP Industria & Artigianato in Larciano gewonnen, een Italiaanse eendagskoers voor de Pro Series. Het is zijn tweede overwinning op amper vier dagen tijd.

In de tweehonderd kilometer lange wedstrijd kwam Healy als eerste over de top van de slotbeklimming van de Fornello, met beperkte voorsprong op een achtervolgende groep met daarin onder meer het kwartet Diego Ulissi, Davide Formolo, Marc Hirschi en Felix Grossschartner van UAE Team Emirates. Toch weerstond Healy in de laatste vijftien kilometer aan de druk van achteruit. De Eritreeër Amanuel Ghebreigzabhier reed nog weg van de achtervolgende groep en werd tweede op 0:27, de Brit Mark Stewart won op 0:47 de sprint voor de derde plaats.

De 22-jarige Healy zit duidelijk in vorm: drie dagen terug won hij ook al de derde etappe van de Internationale Wielerweek Coppi - Bartali, een Italiaanse rittenkoers die hij zaterdag als derde afsloot.