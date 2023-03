Kat Kerkhofs deelt vertederende video voor eerste verjaardag van zoontje Ciro Mertens

Ciro Romeo, het zoontje van Dries Mertens en Kat Kerkhofs, is jarig. Het kleine baasje is 1 jaar geworden. Om dat te vieren deelde Kat Kerkhofs op haar Instagrampagina deze vertederende video. Het is een compilatie van de leukste beelden en momenten die ze al met de kleine Ciro Romeo mochten beleven. Ook vrienden en familie komen volop aan bod in de mooie video.

Aan liefde en aandacht had het jongetje alvast geen gebrek tijdens zijn eerste levensjaar!