Sep Vanmarcke barst van het vertrouwen na verrassende derde plaats in Gent-Wevelgem: “Dan kan het ook lukken in de Ronde”

Na het geweld van Jumbo-Visma sprintte Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) zondag naar een knappe derde plaats in Gent-Wevelgem. Eerder werd Vanmarcke al tweemaal tweede in Wevelgem (2010 en 2016). Vanmarcke lijkt klaar voor zijn twee volgende doelen: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

“Het was heel de dag koud en nat”, begon hij na afloop zijn uitleg. “Op die manier is het moeilijk om te voelen hoe goed je echt bent. Iedereen had het steenkoud, maar juist dan is het belangrijk om vooruit te blijven denken en de focus op de koers te houden. Men verwacht altijd dat ik als flandrien deze omstandigheden fijn vind, maar ik heb liever mooi, droog weer.”

“De drie beklimmingen van de Kemmelberg verteerde ik echt niet goed, maar ik voelde me na de laatste passage op die helling alsmaar beter worden. We wisten dan al dat we gingen sprinten voor de derde plaats. Aan Wout van Aert en Christophe Laporte was vandaag niet veel te beginnen. In onze groep begonnen de sprinters wel wat foutjes te maken. En dan konden wij ons met vier loswrikken van de groep. Ik kon gelukkig iedereen achter mij houden”, aldus Vanmarcke.

Een brede grimas op het gezicht van Sep Vanmarcke na afloop van de sprint voor de derde plaats. — © Getty Images

De volgende doelen zijn en blijven nog altijd de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

“Wie de E3 Saxo Classic gezien heeft, weet voldoende toch? Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Wout van Aert steken erboven uit”, aldus Vanmarcke. “Vooral die laatste is echt wel sterk bezig. Kijk maar naar vandaag. Maar als je derde kan worden in een koers als Gent-Wevelgem, en zeker in de weersomstandigheden van vandaag, dan moet je in de Ronde van Vlaanderen ook een mooi resultaat bij elkaar kunnen fietsen. Deze derde plaats geeft me een goed gevoel voor de Ronde.”

Van Avermaet zat in de vroege vlucht: “Wou me eens laten zien”

Greg Van Avermaet behoorde zondag tot de vroege vlucht in Gent-Wevelgem (WorldTour). De Waaslander wilde de benen eens testen met het oog op de Ronde van Vlaanderen van volgende week zondag. “Hopelijk zijn de benen dan beter”, zei de olympisch kampioen van 2016 na afloop.

“Het is altijd goed om aan de kop van de wedstrijd te rijden”, legde Van Avermaet aan de finish uit. “Daarom ook ging ik in de aanval. Het was wel een lastige koers met al die regen. Ik hoopte op een moment dat we wat meer voorsprong zouden kunnen uitbouwen. Op die manier zou er misschien wel een goed resultaat ingezeten hebben. Maar het peloton liet ons niet meer dan drie minuten pakken. Ik ben tevreden met deze prestatie. Vrijdag in de E3 Saxo Classic in Harelbeke werd het niets voor mij. Ik hoop dat ik nu in een opwaartse curve zit. Dit was alvast een mooie training. Ik kijk uit naar de volgende grote koers, de Ronde van Vlaanderen.”

Oliver Naesen werd 18e in Wevelgem. “Het weer maakte het heel lastig vandaag”, pufte hij. “Op fysiek vlak is dit niet de zwaarste koers uit de reeks maar als je een hele dag in de regen en koude moet rijden, dan is dat toch slopend. Eigenlijk kon ik op het einde bijna niet meer schakelen of remmen. Zo koud had ik het. Ik kwam ook niet meer tot sprinten toe. Het was helemaal op. Ik was afgelopen week wat ziek. Die problemen zijn nu toch achter de rug en ik kan met een goed gevoel naar de Ronde toe.”