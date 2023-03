Ook thrillers van Agatha Christie worden herschreven in Verenigd Koninkrijk

De boeken van de Britse auteur Agatha Christie zien er in de nieuwe versies iets anders uit. Ze kregen namelijk een herziening om “kwetsend taalgebruik” te verwijderen. Dat meldt The Telegraph.

Nadat de boeken van Roald Dahl en Ian Fleming al een grondige herziening kregen, is het nu de beurt aan de werken van Agatha Christie. In de boeken over Hercules Poirot en Miss Marple, geschreven tussen 1920 en 1976, werden passages aangepast of verwijderd in de nieuwe edities die gepubliceerd worden door uitgeverij HarperCollins. Het zou gaan om taalgebruik dat moderne lezers kwetsend zouden kunnen vinden, klinkt het. In het geval van Christie gaat het voornamelijk om verwijzingen naar etniciteit.

The Telegraph heeft het bijvoorbeeld over de beschrijving van een personage als zwart, joods of zigeuner. Of de torso van een vrouwelijk personage beschrijven als ‘van zwart marmer’ en het ‘Indiase temperament’ van een rechter. Ook de term ‘oosters’ en het n-woord werden verwijderd. Het woord ‘natives’ is ook vervangen door het woord ‘locals’.

(sgg)