Vier doden bij crash met drie Porsches met Nederlandse nummerplaten op Duitse snelweg

Op de A3 bij de Duitse plaats Kleef vlak bij de grens met Nederland zijn zondagochtend vier Nederlanders om het leven gekomen, bevestigt de Duitse politie. Het gaat om drie mannen van 39, 42 en 56 jaar en een 37-jarige vrouw. De drie sportwagens reden tijdens regenachtig weer hard de grens over en een van de bestuurders verloor naar het zich laat aanzien de macht over het stuur, waardoor fatale botsingen ontstonden.

De plaatselijke politie denkt volgens de krant Bild dat de drie auto’s samen onderweg waren toen de ongelukken bij de afslag Elten - Beek gebeurden. Een bestuurder verloor de macht over het stuur en de auto raakte daarbij van de weg. De volgende auto stopte daarom en een derde Porsche boorde zich kort daarna in het gestopte voertuig. Eén van de inzittenden van de derde Porsche is lichtgewond geraakt.

De autosnelweg is in de richting van Oberhausen tot aan het begin van de avond afgesloten op het traject waar de botsing gebeurde. De Nederlandse A12 gaat op de grens over in de Duitse A3, die na 769 kilometer de Oostenrijkse grens bij Passau bereikt.