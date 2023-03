Kate Ryan in ‘Viva la Feta’: “Vroeger moest je er zo sexy mogelijk uitzien en liefst zo bloot mogelijk”

Maandag mogen Jani en Otto-Jan hun spandoek op Sifnos bovenhalen voor Kate Ryan. Griekenland is geen onbekend terrein voor de Looise Katrien Verbeeck (42). In 2006 kniezwengelde ze er op het Eurovisiesongfestival. “Je hebt oprechte mensen nodig en die had ik op dat moment niet altijd”, blikt ze terug op haar beginjaren.

Ze slaagden er nog niet vaak in om op basis van de inhoud van de kartonnen doos hun gast te raden, maar een verwijzing naar de kniezwengel zorgt ervoor dat Jani Kazaltzis en Otto-Jan Ham deze keer met een juist spandoek aan de ferry staan te wachten. “Zeg maar Katrien. Op vakantie is het Katrien”, klinkt het bij de zangeres uit Tessenderlo die op het podium bekendstaat als Kate Ryan.

© Play4

Katrien kwam al vaker in Griekenland. Onder meer in 2006 toen ze met Je t’adore België vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival in Athene. Op Sifnos blikt ze terug op haar deelname en de teleurstelling nadat ze de finale niet haalde. Ook haar lastige beginperiode als jonge zangeres komt aan bod: “Vroeger was er heel veel druk van platenfirma’s. Je moest er zo sexy mogelijk uitzien en liefst zo bloot mogelijk. Toen stond ik daar niet bij stil, maar achteraf bekeken … Je hebt oprechte mensen nodig en die had ik op dat moment niet altijd.”

© Play4

Redden

Een vakantie mag voor Katrien best avontuurlijk zijn en dus neemt Otto-Jan haar mee op een zeiltochtje. “Ik stelde nog de domme vraag of Otto-Jan eigenlijk wel kon zeilen, na zijn passage in Over de Oceaan. Hij heeft de oceaan overgestoken, dus ik dacht: ‘Bring it on’. Maar het was toch gene vette. Ik heb Otto-Jan moeten redden en eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn.”

Otto-Jan: “Mensen vragen zich af of Jani en ik na Over de Oceaan ook echt goeie zeilers zijn. Kate Ryan kan na haar verblijf op Sifnos bevestigen dat dat dus niet het geval is.”​

‘Viva la Feta’, om 21 uur op Play4 en GoPlay

© Play4

© Play4