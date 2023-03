Al de derde keer: Wout van Aert en Christophe Laporte komen graag samen over de meet

#samenwinnen. Het staat op de autocar van Jumbo-Visma en dat is geen loze slogan bij de geelhemden. In Gent-Wevelgem was het al de derde keer dat Wout van Aert en Primoz Roglic ook letterlijk samen winnen. Indrukwekkend.

Parijs-Nice 2022: ook Roglic nog mee

© BELGA

In de openingsrit van Parijs-Nice 2022 richting Mantes-la-Ville toont Jumbo-Visma zijn overmacht. Op de laatste klim van de dag, op 6 kilometer van het einde, degradeerden de gele mannen alles en iedereen. Wout van Aert, Primoz Roglic en Christophe Laporte reden met zijn drieën weg en maakten er een kleine ploegentijdrit van, uiteindelijk mocht Fransman Laporte de rit winnen. Het eerste deel van het peloton kwam pas een goede twintig tellen later over de meet.

E3 Saxo Classic 2022: Van Aert aan de winst

© Sirotti / Icon Sport

Even later op het seizoen laat Jumbo-Visma alweer zijn dominantie zien in E3 Saxo Classic. Met een koppeltijdrit van meer dan veertig kilometer vanaf de Paterberg tot de finish in Harelbeke. Wout van Aert is duidelijk de motor van de ontsnapping en als kopman komt hij logischerwijs - hij had E3 tot dan nog niet op zijn palmares staan - als eerste over de streep.

Gent-Wevelgem 2023: Van Aert gunt het Laporte

© BELGA

Dat is anders in Gent-Wevelgem van dit jaar. Van Aert heeft de wedstrijd al eens gewonnen. Terwijl hij op de laatste beklimming van de Kemmelberg duidelijk de sterkste was, liet hij de overwinning uiteindelijk toch aan Christophe Laporte. Een mooi gebaar van de kopman richting de Fransman, die nu ongetwijfeld de ziel uit zijn lijf zal rijden in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in functie van Van Aert.