Daar is dé zetel opnieuw! Na Milaan-Sanremo mag Wout van Aert ook voor podium Gent-Wevelgem even gaan zitten

Wout van Aert gunde Christophe Laporte zondag de zege in Gent-Wevelgem en dus mocht onze landgenoot opnieuw de zetel in na de finish.

Hét beeld dat na Milaan-Sanremo de wereld rondging, was niet dat van een juichende Mathieu van der Poel. Wel dat van de Nederlander met nummer twee Filippo Ganna en nummer drie Van Aert. Zondag stond de ogenschijnlijk zelfde zware, lederen zetel achter het podium in Wevelgem. Van Aert dook er met veel plezier in, samen met Laporte en nummer drie Sep Vanmarcke.

