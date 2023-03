Op tien kilometer van de streep wist Christophe Laporte dat Gent-Wevelgem van hem was: “Wout vroeg me of ik wilde winnen, mijn antwoord kende hij al”

En of het goed zit bij Jumbo-Visma. Na een masterclass gaf Wout van Aert Christophe Laporte de overwinning in Gent-Wevelgem cadeau. “Ik heb afgezien, maar het is een jongensdroom van mij om een klassieker te winnen”, vertelde de Fransman.

“Op tien kilometer van de finish vroeg Wout (Van Aert, red.) me of ik wilde winnen. Ik denk dat hij het antwoord wel wist. Het is echt ongelooflijk. Wout was vandaag veel sterker dan ik, dus ik heb deze overwinning echt wel aan hem te danken. Het is een jongensdroom van mij om een klassieker en een etappe in de Tour te winnen. Nu heb ik beide verwezenlijkt. Ik eindigde al tweemaal als tweede in een klassieker, vandaag ben ik eerste. (Vorig jaar werd Laporte tweede in Gent-Wevelgem en in de E3 Saxo Classic, red.) Ik ben daar erg trots op. Deze overwinning is voor mijn familie: mijn vrouw en mijn twee kleine zonen. Ik ben erg moe en heb erg afgezien, maar ben wel erg gelukkig”, pufte Laporte bij Sporza.

“Toen we aangingen, stonden er nog 50 kilometer voor ons. We wilden op de tweede passage over de Kemmelberg versnellen en dat hebben we gedaan. Met z’n tweeën hebben we alles gegeven tot aan het einde. Dat was erg lang, zeker omdat ik tot het uiterste ben gegaan om bij Wout te blijven. Hij was echt ongelooflijk sterk vandaag, hij is een grote kampioen en ik ben blij om dit succes samen met hem te beleven”, aldus Laporte.

