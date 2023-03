Wout van Aert gunt ploegmakker Laporte na geweldig nummertje zege in Gent-Wevelgem

Christophe Laporte heeft bij de gratie van Wout van Aert voor het eerst in zijn carrière Gent-Wevelgem gewonnen. Net zoals in de E3 Saxo Classic vorig jaar reed Van Aert samen met zijn Franse ploegmakker weg uit een elitegroepje en hielden ze samen overtuigend stand tot aan de meet. Een jaar geleden won Van Aert zelf, dit keer gunde de kopman de overwinning aan zijn trouwe luitenant. Sep Vanmarcke sprintte twee minuten later knap naar de derde plaats.

Hoe kwam de zege tot stand?

Tweehonderd kilometer in hondenweer halveerde het peloton en zorgde voor een boeiend voorspel tussen vroege vlucht en grote groep, maar het was bij de tweede passage over de Kemmelberg - op dik vijftig kilometer van de streep - dat de koers echt werd opengebroken. Uiteraard was het Wout van Aert - wie anders? - die het vuur aan de lont stak. Slechts één man kon volgen en het was bovendien een ploegmakker van onze landgenoot: de Fransman Christophe Laporte. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar stonden zondag niet aan de start.

De twee Jumbo-Visma’s fietsten al snel een mooie voorsprong van 45 seconden bij elkaar. In de achtergrond troepte een elitegroepje samen, maar die kwamen geen meter dichter bij het geel-zwarte duo. Integendeel, het een-tweetje tussen Van Aert en Laporte werd een bisnummer van de E3 Harelbeke van vorig jaar. Toen bleek de tandem Van Aert-Laporte superieur aan de rest van het peloton. Ook tussen Ieper en Wevelgem stond geen maat op de Vlaams-Franse combo.

Bij de derde en laatste tocht over de Kemmelberg reed Van Aert zijn ploegmakker even uit de wielen. Zo leek de kopman aan zijn eerste luitenant te tonen wie de beste man in koers was en een uurtje later aan de streep terecht de zege zou mogen opeisen. Maar dat zou later schijn blijken. Het leidersduo dook met een geruststellende voorsprong van bijna anderhalve minuut de laatste dertig kilometer over brede wegen richting Wevelgem in. Een bonus die ze via een gestroomlijnde koppeltijdrit niet meer uit handen zouden geven, ook al omdat er achter hen van samenwerking weinig sprake was. Aan de finish in Wevelgem hadden de twee een bonus van meer dan twee minuten.

Voor Laporte is het zijn eerste zege in Gent-Wevelgem, vorig jaar werd hij tweede achter Girmay. Voor het oppermachtige Jumbo-Visma is het al de vierde wielerklassieker die ze dit seizoen bijschrijven op de erelijst na de zege van Van Baarle (Omloop Het Nieuwsblad), Benoot (Kuurne-Brussel-Kuurne) en Van Aert (E3 Saxo Classic).

Twee minuten na Laporte en Van Aert won Sep Vanmarcke het sprintje voor de derde plaats voor Frederik Frison, Mads Pedersen en Mikkel Bjerg.

De derde plaats is voor Sep Vanmarcke — © BELGA

Top-10 1 LAPORTE Christophe (Jumbo-Visma) 2. VAN AERT Wout (Jumbo-Visma) 3. VANMARCKE Sep (Israel - Premier Tech) +1:56 4. FRISON Frederik (Lotto Dstny) 5. PEDERSEN Mads (Trek - Segafredo) 6. BJERG Mikkel (UAE Team Emirates) 7. RENARD Alexis (Cofidis) +2:04 8. KOOIJ Olav (Jumbo-Visma) 9. VAN POPPEL Danny (BORA - hansgrohe) 10. MCLAY Daniel (Team Arkéa Samsic)

Wat deden de andere Belgen?

Greg Van Avermaet (AG2R Citroën Team) gaf voor de start te kennen dat hij absoluut geen zin in had in 260 kilometer fietsen in dit hondenweer, maar de voormalig olympisch kampioen maakte toch deel uit van de vroege vlucht. Zo pakte de 37-jarige Van Avermaet, die er dit seizoen nog niet aan te pas kwam, toch wat tv-publiciteit mee. Al staat de manier waarop in schril contrast met zijn prestaties in het verleden. Zo won hij in 2017 Gent-Wevelgem na een sprint met Jens Keukeleire.

Bij de veertien vroege vluchters zaten naast Van Avermaet nog zes andere landgenoten: Milan Fretin en Aaron Van Poucke (Flanders-Baloise), Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic), Jelle Wallays (Cofidis) en Luca Van Boven en Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB). Neoprof Van Boven is trouwens één van onze vijf Jonge Wolven, wiens avonturen we het hele wielerseizoen op de voet volgen. Guillaume Van Keirsbulck was de bedrijvigste voorin. De lookalike van Tom Boonen kleurde als in zijn beste dagen de eerste uren van de koers en reed op de Plugstreets zelfs even solo op kop van de wedstrijd.

Florian Vermeersch is dit voorjaar in veel betere doen dan vorig jaar, maar de jongeling van Lotto Dstny wordt voorlopig achtervolgd door pech. Vrijdag in de E3 Classic was Vermeersch al de pineut en vandaag reed Murphy opnieuw met hem mee: een valpartij in het begin van de race en een geblokkeerde ketting op het moment dat hij in de kopgroep zat. Het zit Vermeersch voorlopig niet mee. Ondanks die dubbele dosis pech slaagde de 24-jarige Belgische bonk er toch in om in het tweede groepje te eindigen.

Nathan Van Hooydonck (links) — © BELGA

Opnieuw complimenten voor Nathan Van Hooydonck. De neef van Edwig fietst ontegensprekelijk zijn beste voorjaar ooit. Tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne, van goudwaarde voor Van Aert in de E3 Saxo Classic en zondag opnieuw beresterk. Van Hooydonck was attent mee toen een vlucht met onder meer Kragh Andersen, Pedersen, Vermeersch en Mohoric werd gevormd en was nadien de perfecte stoorzender in de achtergrond toen ploegmakkers Van Aert en Laporte ervandoor gingen. In de slotkilometers reed hij ook nog een gat dicht voor sprinter Kooij.

Verder nog iets dat u moet weten?

Zoveel wind er woensdag nog stond in de Classic Brugge-De Panne, zo relatief windstil waren De Moeren waar de wind met een snelheid van 15 km per uur geen waaiervorming mogelijk maakte. De altijd zo gevreesde passage in Gent-Wevelgem baarde dit keer een muis.

Het regende niet alleen pijpenstelen maar ook valpartijen tussen Ieper en Wevelgem. Al voor finale was losgebarsten lagen onder meer schaduwfavorieten Filippo Ganna en Biniam Girmay tegen de grond. Michal Kwiatkowski leek er het ergst aan toe.

Een groot aantal renners had flink de pest in de maartse voorjaarsbuien en stapte vroegtijdig in de volgwagen. Topsprinter Sam Bennett, Ronde van Vlaanderen-winnaar Alberto Bettiol en werkpaard Tim Declercq konden de laatste twee uur van de koers op televisie volgen.

Opvallendste renners die ten val kwamen

Filippo Ganna (opgave)

Michal Kwiatkowski (opgave)

Biniam Girmay

Jonathan Milan

Frederik Frison

Florian Vermeersch

Piet Allegaert