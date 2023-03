VIDEO. Christian Benteke opnieuw trefzeker in Amerika, maar goal levert geen punten op

DC United kwam zaterdagnacht thuis in actie tegen New England. Christian Benteke zette de thuisploeg op slag van rust op voorsprong door aan de tweede paal binnen te duwen. Het doelpunt volstond wel niet voor punten. New England draaide de situatie nog om na de pauze: 1-2.

Benteke, die zijn derde goal maakte in vijf partijen in de MLS, staat met DC United momenteel slechts dertiende in de Eastern Conference, New England gaat aan de leiding.

Twee plekken boven Benteke staat Dante Vanzeir met de New York Red Bulls. Zij kwamen in Charlotte niet verder dan een 1-1. Vanzeir mocht de laatste 20 minuten opdraven voor de bezoekers, maar kon geen rol van betekenis meer spelen.

De goal van Benteke: