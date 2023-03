Onze tv-tips: Vlaanderens mooiste, een topprestatie en ijskoude verhalen

Het Hoge Noorden

NPO1, ma, 20.35 uur

Het populaire programma van Annemie Struyf heeft nu ook een Nederlandse evenknie. Daar is het Dionne Stax die een jaar lang door Noorwegen en Zweden trok op zoek naar landgenoten die kiezen voor een bestaan in de Scandinavische wildernis. Zo volgt ze een koppel botenbouwers die vijftien jaar geleden een oude scheepswerf overnamen in Noorwegen. Andere hoofdrolspelers, maar eveneens boeiende verhalen. (tove)

Rebound

Canvas, ma, 21.20 uur

We zijn zeven jaar na de gruwelijke feiten die zich afspeelden op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek. Bij de terreuraanslagen raakte sportman Sébastien Bellin zwaargewond. De foto van de bebloede man ging de wereld rond. Bij de aanslag raakte hij gehandicapt voor het leven en moest hij opnieuw leren stappen. Toch belette hem dat niet om mee te doen aan de Iron Man in Hawaï. Een sterk verhaal. (tove)

Vive le Vélo, leve de Ronde

Een, ma, 22.05 uur

Het is deze week uitkijken naar de Ronde van Vlaanderen. Vlaanderens Mooiste gaat zondag door. In aanloop naar het wielerhoogtepunt van het jaar is Karl Vannieuwkerke weer op post met extra afleveringen van zijn populaire talkshow. Hij ontvangt telkens praatgasten in een wielercafé langs het parcours om vooruit te blikken op de sportieve hoogmis. Maandagavond schuiven Marijn De Vries, Nico Mattan en Dirk Gyselinck aan. (tove)