Engelsman Phil Foden laat appendix verwijderen en mist duel tegen Oekraïne

Engeland kan zondagavond in het EK-kwalificatieduel thuis tegen Oekraïne niet reken op Phil Foden.

De 22-jarige winger van Manchester City heeft zondagmorgen zijn appendix laten verwijderen, zo bevestigt de Engelse voetbalbond. Bondscoach Gareth Southgate besloot geen vervanger op te roepen. Zijn selectie bestaat dus nog uit twintig spelers nadat eerder Reece James met een knieblessure afhaakte en Luke Shaw een schorsing moet uitzitten.

Foden viel donderdagavond in tijdens de met 1-2 gewonnen clash in Napels tegen Italië. Hij nam toen na 69 minuten de plaats in van Jack Grealish.

Engeland ontvangt Oekraïne op Wembley (18 uur) op de tweede speeldag in kwalificatiegroep C. Nog vandaag/zondag speelt Italië in Malta (20u45), dat zijn openingsmatch met 2-1 verloor bij Noord-Macedonië.