Pep Guardiola feliciteert Ronald Koeman met diens verjaardag, maar waarschuwt hem ook: “Pas op met hem”

Op de persconferentie van Oranje in aanloop naar de tweede EK-kwalificatiematch tegen dwergstaat Gibraltar, sprak bondscoach Ronald Koeman vooral over de weinige zaken die hem in de verliesbeurt tegen Frankrijk tevreden stemden. De eer was vooral weggelegd voor één speler: Nathan Aké.

“Ik vind het ongelofelijk knap hoe hij zich ontwikkeld heeft. Wat hij doet, is wat wij willen. Ik had hem als voorbeeld kunnen stellen voor de groep. Dat heb ik niet gedaan. Maar dat heb ik wel gedaan in mijn gesprek met hem”, aldus de bondscoach, die nog een anekdote vertelde om zijn woorden kracht bij te zetten. “Guardiola belde me voor mijn verjaardag. Nog voor hij mij feliciteerde, zei hij: “Pas op met Nathan.” Aké valt bij Manchester City onder de hoede van Pep Guardiola. Bij de ploeg van Kevin De Bruyne is de 28-jarige Nederlander een van de vaste waarden achteraan. Centraal of als linksback.

“Het zegt wel iets als je dat niveau haalt bij zo’n manager als Guardiola en je jezelf zo goed staande houdt bij de nationale ploeg”, aldus Koeman, die zag dat Aké quasi als enige tegen de Fransen wel een behoorlijk niveau haalde.