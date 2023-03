Eerste race, eerste horrorcrash in de MotoGP: Marc Marquez overschat zichzelf en knalt als een wildeman op concurrent

Pecco Bagnaia (Ducati) heeft de eerste Grote Prijs van het nieuwe MotoGP-seizoen gewonnen. De regerende wereldkampioen was in Portugal de beste van het pak, voor Maverick Vinales (Aprilia) en Marco Bezzecchi (Ducati).

Bagnaia won zaterdag ook al de sprintrace in Portugal, een nieuwigheid in de MotoGP. Hij is de eerste WK-leider.

De wedstrijd op het Algarve International Circuit werd ontsierd door een zware valpartij van ex-wereldkampioen Marc Marquez (Honda). De Spanjaard, die de voorbije jaren van de ene in de andere blessure sukkelde, knalde in een bocht recht op Miguel Oliveira. Beide heren kwamen er met de schrik en wat schrammen vanaf, maar starten het seizoen dus met nul punten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eerder deze week werd de MotoGP ook al opgeschrikt door een zware valpartij van Pol Espargaro. Die schoof onderuit en vloog hard in de bandenmuur.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Baltus wordt twaalfde in Moto2

Barry Baltus (Kalex Fieten Olie Racing GP) is zondag twaalfde geëindigd in de Grote Prijs van Portugal in de Moto2-klasse, de eerste race van het nieuwe seizoen.

De18-jarige Baltus begon in de Algarve aan zijn derde seizoen in de Moto2-klasse. Door een crash in de kwalificaties op zaterdag moest hij vertrekken van de vijftiende plaats. Hij kon bij de start van de tweede ronde wel al vier plaatsen opschuiven na een crash van de Nederlander Bo Bendsneyder.

Baltus ontwikkelde een goed tempo in het eerste deel van de race en kon de tiende positie lang vasthouden. In de laatste ronde kende hij een kleine terugval, waardoor hij pas twaalfde werd, goed voor vier punten in het klassement. In 2022 eindigde Baltus met 30 punten, goed voor een 21e plaats.

De strijd voor de overwinning ging tussen de Spanjaarden Pedro Acosta (Kalex Red Bull KTM Ajo) en Aron Canet (Kalex Pons Wegow Los40). Acosta reed nagenoeg de hele wedstrijd aan de leiding, terwijl Canet hem op de hielen zat. Pas in de laaste ronden kon Acosta zich losrukken van zijn landgenoot. Het is voor hem de derde overwinning uit zijn carrière.