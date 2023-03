Lindemans Aalst kent hoge pieken en diepe dalen in nederlaag tegen Menen: “Ons basisniveau was niet goed genoeg’’

Lindemans Aalst is er niet in geslaagd om een verlengstuk te breien aan de knappe prestatie tegen VH Leuven van afgelopen woensdag. De Ajuinen gingen zaterdag in Menen met het kleinste verschil de boot in.

Menen was de enige ploeg in de play-offs die nog niet gewonnen had. Het was dus logisch dat de grensploeg tegen Aalst zijn beste beentje wou voorzetten. Daar was in de eerste set echter niks van te merken. De West-Vlamingen waren nergens en Aalst kon makkelijk de set winnen met 15-25.

“Ik heb mijn spelers toen al gewaarschuwd’’, zegt de Aalsterse coach Christophe Achten. “Ze mochten hun prooi niet loslaten en Menen zeker niet in de wedstrijd laten komen. Helaas gebeurde dat wel. Menen greep de voor hen gunstige momenten en won de tweede en derde set. In de derde set haalden zij het zelfs met 25-14, wat toch beschamend was voor ons.”

“In de vierde set herpakten wij ons goed en we wonnen die met 23-25. Ook in de tiebreak zag het er bij 7-10 erg gunstig uit voor ons. Zo’n voorsprong mag je eigenlijk niet meer uit handen geven maar toch gebeurde het. Was een videochallenge mogelijk geweest bij 14-13 dan had die wellicht in ons voordeel uitgedraaid. Maar in Menen is er geen en dus verloren we met 15-13.’’

Achten startte zaterdag met dezelfde ploeg die het tegen Leuven zo goed deed. “Middenman Hélio Sanches kon niet aan de wedstrijd beginnen omdat hij sukkelt met een irritatie aan de heup. Ik heb hem toch moeten inbrengen omdat ons niveau teveel naar omlaag ging. Dat is al heel het seizoen ons probleem. Wij kennen hoge pieken, maar wanneer we op ons basisniveau moeten terugvallen is het niet goed genoeg. Het is moeilijk om dat te veranderen want dat heeft te maken met de kwaliteit die er in de groep is.’’

Paasvakantie

Omdat de thuismatch tegen Roeselare verplaatst werd naar 19 april, is de volgende match thuis tegen Gent op vrijdag 7 april. “Wij gaan nu vier dagen intensief trainen en met Pasen krijgen de spelers drie dagen vrij”, aldus coach Achten. “De strijd om de vierde plaats geven we nog niet op, maar dan moeten we wel onze thuismatchen tegen Gent en Menen winnen.’’

Ondertussen hebben Aalst en Christophe Achten ook al een groot deel van het huiswerk voor volgend seizoen gemaakt. “Het is nog te vroeg om alle namen van de blijvers en inkomende transfers bekend te maken’’, klinkt het geheimzinnig bij coach Achten. “Maar van de huidige kern zullen er niet veel meer overblijven. De betrokken spelers weten dat en kunnen dan ook al op zoek naar een ploeg voor volgend seizoen.’’