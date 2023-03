VIDEO. Pechvogel Florian Vermeersch blijft als bij wonder recht wanneer versnellingen blokkeren in Gent-Wevelgem

Het is niet de week van Florian Vermeersch. De renner van Lotto DSTNY reed twee keer lek in de finale van de E3 Saxo Classic en werd ook tijdens Gent-Wevelgem niet gespaard van pech. Zijn versnellingsapparaat blokkeerde in aanloop naar de Kemmelberg, maar Vermeersch bleef als bij wonder recht. Hij wisselde twee keer van fiets en was op de Kemmelberg mee met de besten.