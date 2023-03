FUTSAL OVERZICHT. PIBO Belisia staat voor cruciale slotweek in degradatiestrijd

In de hoogste klasse was Eisden-Dorp niet opgewassen tegen RSCA Futsal en bevestigde Hasselt zijn goeie vorm in Hamme met een ruime overwinning. Hamme (12 punten) blijft zo één van de vier clubs die in de laatste week van de competitie nog kan degraderen. De andere drie zijn Malle (12 punten), Moeskroen (11 punten) en PIBO Belisia (10 punten), dat echter alles in eigen handen heeft. Het ontvangt woensdag Moeskroen en het heeft nog een nabeurt tegen Eisden-Dorp op vrijdag. In tweede nationale B nam Celtic Visé een optie de titel na winst tegen Borgerhout, in de A-reeks vechten Hoboken Ster en Morlanwelz het op de slotdag uit in een onderling duel. In interprovinciale B zijn kampioen FALB Zutendaal en achtervolger Maasmechelen Turk zeker van deelname aan de eindronde voor promotie.