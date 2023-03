Mercedes-baas Toto Wolff gooit na amper twee GP’s al de handdoek in de ring: “Red Bull dit jaar niet meer in te halen”

Het seizoen in de Formule 1 is pas twee races onderweg, maar Mercedes beweert nu al dat het team de achterstand op Red Bull dit jaar niet meer gaat goedmaken. “Het is niet realistisch om te denken dat we het gat op korte termijn kunnen dichtrijden, het zal nog maanden duren voordat we een auto hebben die gelijkwaardig is aan die van Red Bull”, stelt teambaas Toto Wolff op Autosport.com.

LEES OOK. Schoonvader van Max Verstappen krijgt fikse boete voor racistische en homofobe opmerkingen over Lewis Hamilton

Red Bull is het kampioenschap dominant begonnen met regerend kampioen Max Verstappen als winnaar van de eerste grand prix in Bahrein en de Mexicaan Sergio Pérez als snelste coureur in de tweede race in Saudi- Arabië. Verstappen eindigde in Jeddah als tweede, maar behield dankzij het bonuspunt voor de snelste raceronde de leiding in de WK-stand.

Mercedes, dat jarenlang veruit het sterkste team was in de Formule 1, heeft dit seizoen het podium nog niet bereikt. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton eindigde twee keer als vijfde, George Russell behaalde de zevende en de vierde plaats. De Mercedessen zijn gemiddeld een seconde per ronde langzamer dan de Red Bulls.

“We hebben de tijd nodig om uit te zoeken wat we moeten verbeteren aan de auto. Het aerodynamisch concept dat we nu hebben, werkt niet”, zegt Wolff. “Als we eenmaal begrijpen waar we de winst kunnen maken, dan zullen we snel terrein kunnen goedmaken. Hoe onze auto er precies komt uit te zien, maakt me niet uit. Het moet gewoon een snelle auto zijn.”