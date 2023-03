Het voorjaar van Soudal Quick-Step in één beeld gevat: ploeg offert Fabio Jakobsen op, maar die raakt nooit voorin

Het is nog niet het voorjaar van de troepen van Patrick Lefevere geweest. “Op de bus heb ik mijn gedacht gezegd”, aldus de teambaas in zijn column op zaterdag, na een teleurstellende E3 Saxo Classic. “Zoals steeds zonder te roepen. Dan hoor ik van Asgreen: Ik heb mijn best gedaan. Van Sénéchal: Ik ben gevallen. Van Julian Alaphilippe: Opgestaan met buikpijn en lichte koorts. Wat wil je dat ik daarop zeg? Als je koorts hebt, moet je niet starten. En ik moet op het einde van de maand ook mijn best doen.”

“In Gent-Wevelgem overwegen we ondertussen om te doen wat we eigenlijk niet willen doen: zowel Tim Merlier als Fabio Jakobsen opstellen. Fabio wil graag rijden en we hebben niet veel argumenten om hem thuis te laten”, aldus Lefevere.

En zo geschiedden: Jakobsen stond zondag aan de start in Gent, in de gure regen. Toen geen enkele van zijn ploegmakkers mee was met de beslissende vlucht, werd er voor de sprint van Merlier gekozen en moest de Europese kampioen de meubelen redden met een demarrage.

Maar Jakobsen kon de brug naar de uitgebreide kopgroep - met favorieten als Wout van Aert en Mads Pedersen - nooit maken, viel helemaal stil, werd opnieuw ingelopen en loste niet veel later. De Nederlander maakte dus niet mee dat het peloton opnieuw de aansluiting vond...